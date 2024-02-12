В Раде возмутились избиением прихожан храма УПЦ

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук подверг жесткой критике продолжающиеся на Украине гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и верующих. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции депутата стали события, произошедшие в селе Ленковцы Черниговской области, где группа активистов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке охранной фирмы «Тигр» попыталась захватить Петропавловский храм УПЦ, а местные верующие его защищали. Кадры с избиением защитников разошлись в интернете.

«Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд», — написал Дмитрук.

Дмитрук обратился к сотрудникам ТЦК (военкомата) и спросил, почему участвовавшие в избиении сотрудники охранной фирмы «Тигр» не находятся на передовой.

Кроме того, депутат раскритиковал главу ПЦУ Епифания Думенко, «в чьих интересах захватываются храмы по всей Украине». Дмитрук высказал мысль, что подобные события можно рассматривать как дискредитацию не только ПЦУ, но и государства Украина в целом.

9 февраля сообщалось, что сторонники ПЦУ избили человека при захвате храма в селе Ленковцы в Черновицкой области Украины.