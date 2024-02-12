Дочь Рейгана: «Отец не смог бы смотреть на нынешние США без слез»

Дочь экс-президента США Рональда Рейгана Патти Дэвис в статье, опубликованной в газете New York Times, заявила, что ее отец был бы в шоке от того, что США погрязли «в трясине гнева и во взрывах ненависти».

По словам Патти Дэвис, ее отец «плакал бы об Америке», которая сейчас балансирует на грани и не может выбраться «из трясины гнева и взрывов ненависти».

«Как разорвать порочный круг насилия, как реального, так и словесного? Как нам преодолеть мутные разногласия, разделяющие нас, преодолеть партийную злобу, которая заставляет выборных должностных лиц критиковать президента в его обращении к нации?» — поинтересовалась она.

В статье дочь президента Рональда Рейгана вспомнила о том, что самый яростный оппонент ее отца молился вместе с ним, а сейчас «подобный жест кажется невозможным».

«Мой отец верил в царство за пределами земного, так что, возможно, он слышит мой шепот. Может быть, он видит печальный хаос в стране, которую так любил», —констатировала она.

Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента США. Нынешний глава Белого дома, являющийся самым старым президентом в истории США, Джо Байден уже начал свою кампанию. Он может стать кандидатом, выдвинутым от Демократической партии. Его главным соперником считают бывшего главу государства Дональда Трампа.