Дочь Рейгана: «Отец не смог бы смотреть на нынешние США без слез»
Дочь экс-президента США Рональда Рейгана Патти Дэвис в статье, опубликованной в газете New York Times, заявила, что ее отец был бы в шоке от того, что США погрязли «в трясине гнева и во взрывах ненависти».
По словам Патти Дэвис, ее отец «плакал бы об Америке», которая сейчас балансирует на грани и не может выбраться «из трясины гнева и взрывов ненависти».
«Как разорвать порочный круг насилия, как реального, так и словесного? Как нам преодолеть мутные разногласия, разделяющие нас, преодолеть партийную злобу, которая заставляет выборных должностных лиц критиковать президента в его обращении к нации?» — поинтересовалась она.
В статье дочь президента Рональда Рейгана вспомнила о том, что самый яростный оппонент ее отца молился вместе с ним, а сейчас «подобный жест кажется невозможным».
«Мой отец верил в царство за пределами земного, так что, возможно, он слышит мой шепот. Может быть, он видит печальный хаос в стране, которую так любил», —констатировала она.
Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента США. Нынешний глава Белого дома, являющийся самым старым президентом в истории США, Джо Байден уже начал свою кампанию. Он может стать кандидатом, выдвинутым от Демократической партии. Его главным соперником считают бывшего главу государства Дональда Трампа.
При этом против Дональда Трампа в США выдвинуто в общей сложности 91 обвинение. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержание информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». По всем статьям ему грозит свыше 700 лет тюрьмы. Сам бизнесмен утверждает, что не виновен, а происходящее — попытка демократов помешать ему выиграть на предстоящих выборах президента США.