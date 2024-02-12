В Киеве опасаются влияния интервью Путина на политику Вашингтона

"Прежде всего не следует это интервью недооценивать, - заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона. - Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев. <...> Соответственно, если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, то американские политики будут вынуждены прислушаться. Поэтому это интервью является очень опасным в руках умелых пропагандистов".