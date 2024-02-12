В Киеве опасаются влияния интервью Путина на политику Вашингтона

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может повлиять на общественное мнение и политиков США. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
"Прежде всего не следует это интервью недооценивать, - заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона. - Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев. <...> Соответственно, если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, то американские политики будут вынуждены прислушаться. Поэтому это интервью является очень опасным в руках умелых пропагандистов".
Лещенко также считает, что интервью с Путиным может помочь Карлсону "пройти кастинг", чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.
"Его кандидатура [на пост вице-президента] называется чаще всего. Поэтому, если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга", - сказал советник главы офиса президента Украины.