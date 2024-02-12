Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина

Миллиардер Илон Маск назвал цензурой возможные попытки помешать распространению интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Решение главы Белого дома Джо Байдена ограничить показ беседы российского лидера с экс-журналистом Fox News в Facebook он счел безумием. News.ru
«Это безумный уровень цензуры!», — написал бизнесмен. Lenta.ru
До этого Маск выразил свое согласие с мнением президента России Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. Маск согласился с Путиным. Газета.Ru