В Эстонии запретят просмотр российских телеканалов в домах престарелых

«Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA ) получит право штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента не только гостиницы, но и дома попечения», — говорится в публикации.

Телеканал напоминает, что действующий закон позволяет TTJA выдавать предписание о прекращении ретрансляции телеканала или радио, «если это причиняет ущерб здоровью населения и безопасности общества, в том числе государственной безопасности и обороне». Ранее такие требования не распространялись на дома престарелых, однако теперь власти республики намерены исправить этот промах.