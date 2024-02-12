Стало известно, почему принц Гарри уделил только 30 минут больному Карлу III

Принц Гарри встретился со своим больным отцом, королем Карлом III, только на 30 минут. Об этом сообщает издание The Sun.

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На прошлой неделе, 6 февраля, герцог Сассекский прилетел в Лондон, чтобы повидаться с Карлом III, которому диагностировали рак. Принца Гарри заметили, когда он прибыл к дому своего отца примерно в три часа дня в сопровождении полиции. Тогда журналисты сообщили, что встреча герцога и короля Карла III длилась менее часа.

Однако, по информации издания The Sun, принц Гарри уделил отцу только 30 минут. Британский журналист Роберт Джобсон считает, что причиной стало состояние здоровья Карла III. По мнению Джобсона, врачи, скорее всего, рекомендовали королю Великобритании не перегружать свой организм.

«Король не очень хорошо себя чувствует, какой бы тип рака это ни был, он проходит курс лечения. Лучшее для него — спокойствие», — заявил Джобсон.