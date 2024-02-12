Стало известно о планах Трампа депортировать миллионы мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания планирует депортировать миллионы мигрантов в год. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

© Lenta.ru

Как сообщается, Трамп сократит многоэтапный процесс депортации, используя раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно собирать и депортировать мигрантов с криминальным прошлым. Издание сравнивает план с событиями 1950-х годов, когда при президенте Дуайте Эйзенхауэре были депортированы более миллиона мексиканских мигрантов. Это решение стало самой крупной операцией по высылке мигрантов в истории страны.

Журналисты отмечают, что стоимость подобных мер в настоящий момент не поддается оценкам, и указывают на возможное сопротивление Трампу со стороны оппонентов.

«Могу сказать вам, что я, например, буду стороной любого судебного процесса, любого действия или любой коалиции, бросающей вызов плану Трампа», — заявила член Палаты представителей США Сильвия Гарсия.