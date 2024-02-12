Немцы вышли на акцию против строительства военного завода

Утром в понедельник, 12 февраля, сотни демонстрантов собрались перед площадкой в Нижней Саксонии, где планируют построить завод по производству боеприпасов оружейной компании Rheinmetall. Об этом сообщает N-TV.

По словам представителя полиции, протестующие, включая 300 фермеров на тракторах, стремились заблокировать подъездные дороги. Весь город Унтерлюс на некоторое время был действительно заблокирован тракторами, отмечает N-TV.

Полицейские подчеркнули, что протесты носят мирный характер, проблем с полицией у демонстрантов не возникло.

12 февраля канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус должны принять участие в официальной церемонии закладки фундамента завода.

Ранее жители немецкого города Гроссенхайн (Саксония) выступили против строительства военного завода по производству боеприпасов для Украины. СМИ сообщали, что 16 из 22 членов городского совета подписали петицию в адрес Шольца, потребовав заблокировать проект строительства завода. Как писала The New York Times, жители Гроссенхайна опасаются, что завод разгневает президента России Владимира Путина.