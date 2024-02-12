Автор портала Life Майя Новик считает, что Германия, Польша и страны Балтии хотели бы заполучить некоторые российские регионы, хотя официально о своих претензиях не заявляют. По словам Новик, европейцев интересует даже Кубань.

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Как подчеркивает Life, официально Германия не заявляла о претензиях на Калининград, бывший Кенигсберг, но «тенденция к этому есть». Новик заявила, что в 90-х ультраправые немецкие организации создали программу по переселению немцев в Калининградскую область. Они скупали дома в нескольких местных поселениях и даже начали строить собственное поселение.

Проекты немцев пресекло российское правительство в начале 2000-х, вдохновителям этих программ запретили въезд в Россию.

«Немцы утихли, но о Калининградской области не забыли. В последнее время их политики стали намеренно называть Калининград Кенигсбергом», — отмечает Новик.

Нет официальных претензий и у Польши, но «неофициально аппетиты поляков только растут», утверждает автор Life. По ее версии, в Варшаве хотели бы заполучить Калининградскую область, в 2023 году на дорожных указателях Польши вместо названия Калининград даже начал появляться польский вариант Кролевец. Также некоторые поляки вспоминают Смутное время и мечтают о Смоленской области, подчеркивается в статье.

Дипломат и политолог Сергей Марков в беседе с Life назвал польские аппетиты огромными, подчеркнув, что они распространяются на все страны Балтии, Украину, Белоруссию, а также на Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Литва, по версии Новик, также «спит и видит в своем составе Калининград». Издание отмечает, что в 90-е Литва работала «над промывкой мозгов молодежи» через католических ксендзов и сектантов.

В Эстонии припоминают Тартуский мирный договор 1920 года, который утратил силу в 1940-м с вхождением страны в СССР. Города Печора и Ивангород вернулись в состав РФ только через 20 лет.

«Договор между Россией и Эстонией до сих пор не подписан по вине Эстонии. Эстонцы вслух говорят, что претензий к России не имеют, а потом тихой сапой пытаются внести в договор изменения. А все из-за того, что эстонским господам понравилось владеть чужой землей», — подчеркнула автор.