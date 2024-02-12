В Раде обвинили Зеленского в зачистках

В Верховной Раде Украины назвали перестановки Владимира Зеленского в командовании зачисткой. Так их охарактеризовала депутат Ирина Геращенко. Ura.Ru
«Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения это сплошной провал. Начиная с истории с ежедневной дискредитации Залужного торпедами Банковой», — отметила депутат. Газета.Ru
Она выразила недоумение в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с "наставлениями" новому главкому ВСУ Александру Сырскому. "Это еще больше пугает общество, потому что наводит на мысль, что теперь армией будет руководить Офис президента, а карты будут рисовать условные "марьяны" и "миши" (имеются в виду ранее входившая в пропрезидентскую партию "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и сам Подоляк - прим. ТАСС). Я искренне надеюсь, что новое военное руководство не позволит Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины, стало нарицательным для обозначения администрации главы государства - прим. ТАСС) вмешиваться в военные дела и управлять генералами", - добавила Геращенко. ТАСС