В Раде обвинили Зеленского в зачистках

Она выразила недоумение в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с "наставлениями" новому главкому ВСУ Александру Сырскому. "Это еще больше пугает общество, потому что наводит на мысль, что теперь армией будет руководить Офис президента, а карты будут рисовать условные "марьяны" и "миши" (имеются в виду ранее входившая в пропрезидентскую партию "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и сам Подоляк - прим. ТАСС). Я искренне надеюсь, что новое военное руководство не позволит Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины, стало нарицательным для обозначения администрации главы государства - прим. ТАСС) вмешиваться в военные дела и управлять генералами", - добавила Геращенко. ТАСС