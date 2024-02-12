Жители Германии больше не считают Россию главной угрозой
Россия опустилась с первого на седьмое место в списке главных угроз безопасности Германии, по мнению жителей ФРГ, по сравнению с 2023 годом. Это следует из представленного в Берлине ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности.
Согласно докладу форума, в 2023 году жители ФРГ посчитали Россию угрозой номер один для безопасности Германии, теперь же она заняла только седьмое место. Ее вытеснили опасения жителей республики в связи с массовой миграцией и террористические угрозы со стороны радикально настроенных мусульман.
Аналогичная перемена произошла в восприятии угроз безопасности жителями стран Большой семерки (G7). Так, угроза со стороны России оказалась только на четвертом месте в нынешнем докладе, в то время как год назад она лидировала в этом списке.
Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 стран, включая страны G7 и БРИКС, без учета РФ. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы проводились онлайн в период с 24 октября по 16 ноября 2023 года.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. В 2024 году конференция пройдет с 16 по 18 февраля.