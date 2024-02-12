Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой

Власти штата Техас удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой, чтобы противодействовать проникновению нелегальных мигрантов из этой страны. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.

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"Больше [военнослужащих] Национальной гвардии [Техаса], а также проволочное ограждение прибывают на границу [с Мексикой] в Техасе. Мы удваиваем наши усилия по расширению участков [границы], на которых мы запрещаем незаконный въезд в Техас", - написал он в X (ранее Twitter).

Эбботт отметил, что уровень нелегальной миграции в Техасе "снижается, в то время как в Калифорнии и Аризоне (штатах, граничащих с Мексикой - прим. ТАСС) он повышается".

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.