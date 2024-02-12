МИД Азербайджана: послу ЕС выразили обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало на разговор посла Евросоюза Петера Михалко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

«В ходе встречи до внимания еще раз было доведено, что противоречащая первоначально достигнутым договоренностям деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

По мнению министерства, работа наблюдателей не способствует укреплению стабильности в регионе, а вместо этого используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана.

Миссия ЕС работает на армянской стороне границы с Азербайджаном с 20 февраля 2023 года. Численность персонала менее чем за год выросла со 100 до 209 человек. В конце августа Армения подписала с ЕС соглашение, официально закрепляющее статус миссии наблюдателей союза в республике. 25 января 2024 года кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей объединения в республике.