СМИ: спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера Моравецкого

Польские спецслужбы прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром страны. Об этом информирует радиостанция RMF FM.

В сообщении говорится, что прослушивали Моравецкого с помощью израильской программы Pegasus.

Отмечается, что также польские спецслужбы следили за другими политиками партии «Право и справедливость».

По данным радиостанции, спецслужбы интересовались недвижимостью Моравецкого, а также контактами главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.