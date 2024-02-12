СМИ: спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера Моравецкого

RMF: спецслужбы Польши прослушивали Моравецкого, когда он был премьером
Польские спецслужбы прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром страны. Об этом информирует радиостанция RMF FM.
В сообщении говорится, что прослушивали Моравецкого с помощью израильской программы Pegasus.
Отмечается, что также польские спецслужбы следили за другими политиками партии «Право и справедливость».
По данным радиостанции, спецслужбы интересовались недвижимостью Моравецкого, а также контактами главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.
В декабре сообщалось, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.