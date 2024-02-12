Bloomberg: выборы в США не окажут позитивного влияния на отношения Вашингтона и Пекина

Вашингтон, вероятно, не изменит курс на экономическое и технологическое сдерживание Пекина вне зависимости от результатов выборов американского президента в 2024 году. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg.

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По их мнению, участвующие в президентской гонке демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп нацелены на "усиление мер, противодействующих развитию КНР".

В частности, администрация действующего президента Байдена уже работает над финальной версией проекта документа о правилах для американских инвесторов в КНР. В него войдут меры по защите персональных данных, которые затронут широкий спектр отраслей экономики. Дополнительно ведется дальнейшая разработка импортных ограничений на китайские "умные автомобили" в связи с "риском утечек персональных данных" в процессе их потенциального использования американцами.

Бывший же президент США Трамп в своих предвыборных речах обещает ввести 60%-ную пошлину на весь китайский импорт. Согласно разработанной Bloomberg экономической модели, столь высокие тарифы могут привести к снижению доли Китая в импорте США с 14% в 2023 году до 1% в 2030-м. Кроме того, Трамп якобы намерен ввести дополнительные рестрикции в отношении взаимных китайско-американских инвестиций.