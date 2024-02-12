Новый финский президент выступил за «путь к миру через поле битвы»

Новый президент Финляндии Александр Стубб считает, что «путь к миру лежит через поле битвы», и не видит возможностей для «политического диалога» с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В интервью международным СМИ после своего избрания Стубб заявил, что важнейшая задача финского президента - сохранить мир и сделать так, чтобы Финляндия не была вовлечена в какую-либо войну.

«Внешняя политика часто бывает такой, что случаются сюрпризы и черные лебеди. Давайте попробуем нормализовать ситуацию и приложим все усилия для выполнения этой миссии», - подчеркнул политик.

В то же время Стубб заявил, что не видит возможности для «политического диалога» с президентом России Владимиром Путиным, пока идет украинский кризис.

«Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле битвы. На данный момент нам просто необходимо оказать мощную поддержку Украине», - сказал Стубб.

Он добавил, что его предшественник Саули Ниинистё был прекрасным президентом, и пообещал «продолжить его традицию».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Стубба «носят весьма недружественный характер», сообщает РИА Новости.

Стубб, бывший премьер-министр Финляндии, одержал победу во втором туре президентских выборов над экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Стубб представляет консервативную Национальную коалиционную партию.