Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35

Правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 в течение семи дней. Соответствующее решение опубликовал апелляционный суд Гааги.

Как отмечается в документе, "существует явный риск того, что в секторе Газа израильские истребители F-35 совершат серьезные нарушения гуманитарного права". Атаки Израиля уже привели к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения, в том числе тысяч детей, и в этой ситуации королевство в соответствии с различными международными правилами должно запретить экспорт товаров военного назначения, подчеркнули судьи.

"Это означает, что никакой экспорт запчастей для F-35 в Израиль из Нидерландов невозможен, - констатировали они. - В своем решении не применять это правило к экспортной лицензии министр ошибочно не выполнил эти международные обязательства. Поэтому суд предписывает государству прекратить дальнейший экспорт запчастей F-35 в Израиль в течение семи дней".

Этот иск был инициирован в начале декабря прошлого года гуманитарными организациями Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum. По их мнению, отправка запчастей в Израиль является нарушением законов и обычаев войны, поскольку Нидерланды знают, что эти истребители используются в том числе для бомбардировок сектора Газа.

15 декабря 2023 года окружной суд Гааги вынес решение в пользу правительства Нидерландов. Власти делают упор на том, что королевство не поставляет вооружения Израилю, а лишь размещает на своей территории американский распределительный центр, клиентами которого являются разные государства.