Обзор иноСМИ: как коты помогают ВСУ и «потрясшие Европу» слова Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Европу потрясли слова Трампа о НАТО»

Комментарии экс-президента США Дональда Трампа с критикой НАТО раздражают союзников и вновь разжигают европейские страхи, пишет The Washington Post. Трамп заявил, что «поощрил бы» Россию атаковать союзников США по НАТО, которые не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом.

Его слова «вызвали новые потрясения в Вашингтоне и в европейских странах, уже обеспокоенных надежностью Америки как союзника» в том случае, если Трамп снова придет к власти. Некоторые чиновники сомневаются, что Трамп в действительности отказался бы защищать союзников. Другие призывают не полагаться на США слишком сильно. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европа должна тратить больше средств на оборону вне зависимости от того, кто победит на выборах в США.

«Кошки - секретное оружие Украины»

BI пишет, что кошки стали «секретным оружием» Украины: ВСУ используют домашних питомцев для привлечения финансирования в соцсетях. Солдат из Одессы по имени Александр Ляшук рассказал, что кот Шайба, сопровождающий его во время службы, помог собрать около 80 тысяч долларов (около 7,3 миллиона рублей) благодаря кампаниям в социальных сетях. У кота, фотографии которого активно публикует Ляшук, «есть поклонники повсюду - от Чили до Японии».

По словам солдата, благодаря Шайбе он купил для своего подразделения восемь единиц военной техники, противодронную пушку и тепловизионную камеру. Хозяйка известного украинского кота Степана («кот с бокалом»), открыла интернет-магазин, где продаются сумки, полотенца, толстовки, кружки и подушки с лицом питомца. По ее словам, часть доходов Степана пошли на системы радиоэлектронной борьбы и разведывательное оборудование для ВСУ.

Прибалтика построит бункеры против России

Опасаясь России, страны Балтии стремятся улучшить свою обороноспособность, пишет The Economist. В январе 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы объявили о строительстве стены из оборонительных сооружений вдоль границы с Россией и Белоруссией.

Как заявил эстонский военный Кайдо Тиитус, украинский кризис продемонстрировал, что страны должны учиться останавливать продвижение бронетанковых подразделений. По оценкам Эстонии, на ее участке границы потребуется построить около 600 бетонных бункеров площадью по 35 квадратных метров каждый. Каждый бункер должен вмещать около десяти солдат и выдерживать попадание крупного снаряда. Планируется, что строительство бункеров начнется в 2025-м. Всего на них потратят около 60 миллионов евро. Если Латвия и Литва решат построить бункеры с такой же частотой, им потребуется возвести 1116 и 2758 сооружений соответственно. Проблема заключается в том, что множество приграничных территорий находятся в частной собственности.

«От Техаса до Аляски: США в кризисе»

Является ли это злым роком или случайным совпадением, США от крайнего севера до самого юга, в это критическое для мира время одновременно сталкиваются со множеством проблем, пишет Asharq Al-Awsat. История Техаса, губернатор которого вступил в противостояние с президентом Джо Байденом из-за наплыва нелегальных мигрантов, действительно интересна, поскольку когда-то Техас был независимой республикой и оставался таковым в течение девяти лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ. В указе также идет речь об имуществе бывшей Российской империи и СССР. Как отмечает Asharq Al-Awsat, в США опасаются, что теперь Россия захочет вернуть Аляску. Дело не только в Аляске, все «гораздо шире и даже гораздо опаснее», отмечает автор статьи. По его мнению, кризис может затронуть весь Арктический регион с его природными ресурсами, редкими минералами, нефтью и газом.

«Байден поможет России заработать»

Президент США Джо Байден приостановил одобрение новых проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) до ноябрьских выборов. Хотя риска дефицита СПГ для Европы нет, поскольку реализуются уже одобренные проекты, цена на газ в долгосрочной перспективе может вырасти, предупреждает чешское издание Týdeník Hrot.