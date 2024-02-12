Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский бросил семью и не общается с детьми. Как сообщает телеканал «360», об этом заявил приемный сын командующего Антон Сырский — он назвал отчима подлецом.

Молодой человек рассказал о Сырском еще два года назад, до начала спецоперации на Украине — видео распространилось в Сети после назначения военного главкомом. По словам Алексея, генерал-полковник бросил свою жену, пасынка и родного сына, вычеркнув из жизни все, что связывало его с Россией, для службы на Украине. По словам Алексея, генерал оправдывал решение карьерными возможностями в ВСУ. Кроме того, он встречался с военной переводчицей, однако в биографии этот факт скрывают.

«Он для меня раньше был можно сказать идеалом. Я считал его очень умным человеком и хорошим офицером. <...> Он не из тех, у кого мозги промыты. Но он просто говорит: "Такая политика, так надо"», — рассказал приемный сын Сырского, назвав его «подлецом».

Напомним, что 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ. Украинский лидер потребовал от него иного подхода к мобилизации и ротации, чтобы в результате привлечь в армию почти миллион человек, еще не бывавших на фронте.