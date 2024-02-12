Боррель раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг критике слова кандидата в президента США Дональда Трампа о том, что в случае его победы на выборах Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках альянса. Борреля цитирует Reuters.

© Газета.Ru

«Страны НАТО не должны действовать по отдельности... в зависимости от настроения президента США», — заявил дипломат.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.