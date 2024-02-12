В РАН допустили, что госпитализация главы Пентагона может привести к его отставке

«Это говорит о самой администрации Байдена, что в ней все время что-то происходит. Это скорее сигнал для внутренней аудитории, недовольство общее ректората, вот еще там все и болеют и так далее. Это скорее про это, чем про какой-то эффект на реальный курс», - отметила Журавлева.