На Украине назвали польских фермеров «пророссийскими провокаторами»
Мэр Львова Андрей Садовой назвал «позором» действия польских фермеров, высыпавших на дорогу украинское зерно. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, пишет «Прайм».
«Назовем вещи своими именами. На этом фото - украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков», — написал Садовой, прикрепив к своему сообщению соответствующий снимок.
Он также подчеркнул, что «псевдоблокада на границе продолжается».
Напомним, что акция протеста фермеров проходит по всей Польше. Дороги и подъезды к международным пунктам пропуска на польско-украинской границе блокированы. Основное требование протестующих — прекратить импорт дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины.
Накануне появилась информация, что поляки перешли от слов к делу и начали нападать на украинские грузовики с зерном и резать их болгарками, высыпая пшеницу на дорогу. Видео с жалобами украинских дальнобойщиков на «друзей-поляков» появились в соцсетях. На одном из них украинец рассказывает, что фермеры подошли к его грузовику, сорвали пломбу и высыпали пшеницу. При этом полиция только «разводила руками» и не препятствовала атакам.