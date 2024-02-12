На Украине назвали польских фермеров «пророссийскими провокаторами»

Накануне появилась информация, что поляки перешли от слов к делу и начали нападать на украинские грузовики с зерном и резать их болгарками, высыпая пшеницу на дорогу. Видео с жалобами украинских дальнобойщиков на «друзей-поляков» появились в соцсетях. На одном из них украинец рассказывает, что фермеры подошли к его грузовику, сорвали пломбу и высыпали пшеницу. При этом полиция только «разводила руками» и не препятствовала атакам.