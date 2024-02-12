Мэр Львова обвинил польских фермеров в подлости

«Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия [поляков] — подлость и позор», — уверен городской глава.