Премьер Румынии высказался о возможной войне с Россией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не совершала целенаправленных атак на страну и не будет делать этого впредь. Соответствующее заявлени он сделал на фоне того, как жители граничащих с Украиной сел получили уведомления о возможности появления летательных объектов, пишет Euractiv.