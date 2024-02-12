ABC News: 86% американцев назвали Байдена старым для еще одного срока

Опрос населения Соединенных Штатов Америки показал, что большинство граждан считает действующего президента страны 81-летнего Джо Байдена слишком старым для еще одного срока в роли главы государства. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Участниками опроса стали 528 американцев. Из них 59 процентов исследования считают критическим для вступления в должность президента страны как Байдена, так и бывшего лидера США Дональда Трампа, которому летом 2023 года исполнилось 77 лет.

Еще 27 процентов респондентов считают только Байдена слишком старым для нового президентского срока. О Трампе так высказались лишь три процента опрошенных.

Только 11 процентов респондентов не считают Байдена и Трампа старыми для вступления в должность главы государства. Погрешность опроса составляет 4,5 процентных пункта, передает ABC News.

Джо Байден действительно показывает признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение. С таким заявлением выступил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари.