ABC News: 86% американцев назвали Байдена старым для еще одного срока

ABC News: 86 процентов американцев назвали Байдена старым для еще одного срока
Опрос населения Соединенных Штатов Америки показал, что большинство граждан считает действующего президента страны 81-летнего Джо Байдена слишком старым для еще одного срока в роли главы государства. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Участниками опроса стали 528 американцев. Из них 59 процентов исследования считают критическим для вступления в должность президента страны как Байдена, так и бывшего лидера США Дональда Трампа, которому летом 2023 года исполнилось 77 лет.
Еще 27 процентов респондентов считают только Байдена слишком старым для нового президентского срока. О Трампе так высказались лишь три процента опрошенных.
Только 11 процентов респондентов не считают Байдена и Трампа старыми для вступления в должность главы государства. Погрешность опроса составляет 4,5 процентных пункта, передает ABC News.
Джо Байден действительно показывает признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение. С таким заявлением выступил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари.
Врач-геронтолог, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов пообщался с «Вечерней Москвой» и рассказал, что у американского президента, вероятнее всего, есть болезнь Альцгеймера смешанного типа, также у него имеются явные признаки выраженного когнитивного нарушения. Как следствие, деменция у него тоже развита.