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Что известно об избранном президенте Финляндии Александере Стуббе

11 февраля 2024 года во втором туре президентских выборов в Финляндии одержал победу бывший премьер-министр страны, представитель Национальной коалиционной партии Александер Стубб. Согласно опубликованным предварительным результатам, он набрал 51,6% голосов. Его ближайший соперник бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, баллотировавшийся как независимый кандидат при поддержке партии "Союз "зеленых", получил 48,4%.

Происхождение, образование

Александер Стубб (полное имя - Кай-Йоран Александер Стубб) родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки в двуязычной семье, его мать финка, отец - швед. Отец был профессиональным хоккеистом, возглавлял хоккейную ассоциацию Финляндии, работал в Национальной хоккейной лиге США.

Отслужив в армии, Александер Стубб поступил на факультет политологии в Университет Фурмана (США), окончил его в 1993 года. В 1994 году получил диплом Сорбонны (Франция) по истории Франции и французскому языку, в 1995 году - степень магистра по проблемам Евросоюза в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия), в 1999 году - научную степень (PhD) Лондонской школы экономики.

Карьера

В 1995-1997 годах Александер Стубб занимал должность советника в министерстве иностранных дел Финляндии. В 1997-1998 годах был научным сотрудником Финской академии наук, в 2000-2007 годах - приглашенным профессором в Колледже Европы (Бельгия).

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В 1999-2004 годах работал в постоянном представительстве Финляндии при ЕС, в 2001-2003 годах был советником председателя Европейской комиссии Романо Проди. В 2004-2008 годах - депутат Европейского парламента, входил в комитет по бюджетному контролю, был вице-президентом комитета по защите потребителей и внутреннего рынка, участвовал в работе конституционного комитета.

В 2008-2010 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Матти Ванханена. Во время грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. участвовал в разработке плана мирного урегулирования ("План Медведева - Саркози"). Решение России о признании Южной Осетии и Абхазии назвал противоречащим принципам ОБСЕ, однако выступил против введения санкций в отношении России.

В 2010-2014 годах - министр по делам ЕС и внешней торговли в правительствах Мари Кивиниеми и Юрки Катайнена. На обоих постах выступал за введение безвизового режима с Россией.

С 2011 по 2017 год - член парламента от правоцентристской Национальной коалиционной партии, председатель этой партии в 2014-2016 годах.

В 2014-2015 годах возглавлял правительство Финляндии - после ухода с поста премьер-министра Юрки Катайнена и до новых выборов. В этот период правительство одобрило проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" при участии российской ГК "Росатом", что после начала российской СВО на Украине Стубб охарактеризовал как ошибку (в 2022 году контракт на строительство был расторгнут финским заказчиком). Также в этот период Александер Стубб поддержал изменение законодательства, допускающее гендерно-нейтральные браки (принято в декабре 2014 года).

В 2015-2016 годах был министром финансов в правительстве Юхи Сипиля.

В 2017-2020 годах занимал пост вице-президента Европейского инвестиционного банка. В 2017 году сменил бывшего президента Финляндии, лауреата Нобелевской премии мира (2008) Мартти Ахтисаари на посту председателя правления основанной им финской неправительственной организации по разрешению конфликтов Crisis Management Initiative. С 2020 года - преподаватель и руководитель Школы транснационального управления Университета ЕС (Флоренция).

Политические взгляды

Александер Стубб - давний сторонник присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск НАТО в Финляндии, при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории страны лежит на ней самой, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих. Не видит необходимости размещения в Финляндии ядерного оружия, однако считает такую возможность существенным фактором сдерживания. Выступает за расширение экономической и военной помощи Украине. Убежден, что Украина непременно станет членом ЕС и "рано или поздно" присоединится к НАТО. Поддерживает закрытие границы с Россией.

Отрицательно относится к присутствию РФ в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Рассматривает роль президента как связующее звено между различными слоями финского общества и обещает строить "открытую, безопасную и международную Финляндию".

Личные сведения

Александер Стубб - автор 16 книг, посвященных, прежде всего, истории Евросоюза, а также многочисленных колонок в финских газетах и британской Financial Times. Владеет шведским, английским, французским и немецким языками.

Женат на англичанке Сюзанне Иннес-Стубб (по профессии адвокат). У них двое детей. Принадлежит к Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.

Одно из увлечений Стубба - спорт. Неоднократно входил в состав сборной Финляндии по гольфу, играл в хоккей и футбол, занимался лыжным спортом, велоспортом, плаванием и бегом, продолжает играть в гольф. Также много времени уделяет чтению, предпочтение отдает таким жанрам, как биография и политическая философия. В числе любимых писателей Альбер Камю и Джон Стейнбек.

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