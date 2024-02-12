Байден ответил на слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга

Американский лидер Джо Байден назвал слова экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга ужасными и опасными для Альянса, передает The Hill. По словам действующего президента США, если Трамп вернется к власти, то бросит союзников страны по Блоку и позволит России «делать с ними все, что она захочет».

Если мой оппонент [на будущих выборах] Дональд Трамп сможет восстановить собственную власть, то он уже дал понять, что откажется от наших союзников по НАТО и позволит России делать с ними все, что только она захочет, — сказал Байден.

Он отметил, что во время его пребывания у власти США вместе с союзниками выстроили Североатлантический альянс, который сегодня «больше и сильнее, чем когда-либо». Байден добавил, что поддержка стран — членов НАТО имеет ключевое значение для обеспечения безопасности граждан США внутри государства.