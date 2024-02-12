В Германии задержали подозреваемого в убийстве баскетболиста из Украины

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Николенко, состояние партнера Ермакова по молодежной команде ART Giants из Дюссельдорфа Артема Козаченко, пострадавшего в результате инцидента, стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее портал Tribuna.com со ссылкой на Федерацию баскетбола города Киева сообщил, что Ермаков был убит в городе Дюссельдорфе, а Козаченко - ранен и попал в реанимацию. По данным портала, неизвестный напал на спортсменов на улице с ножом. Ермаков выступал за юношескую сборную Украины среди игроков не старше 16 лет на чемпионате Европы 2022 года.