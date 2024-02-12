Посол США сравнила московское метро 80-х с современным
Американский посол в России Линн Трейси рассказала, что ей никогда не надоедают поездки в московском метро, и вспомнила, сколько стоили билеты во времена СССР. Видео с рассказом Трейси опубликовали в Telegram-канале посольства США.
Трейси отметила, что постоянно пользовалась метро, когда жила в Москве в 1980-х.
«Я и сейчас стараюсь ездить на метро, со времени моего возвращения в Москву год назад. Метро разрослось за эти годы», — сказала она.
Дипломат отметила, что помнит прежнюю стоимость проезда — пять копеек, и разноцветные разменные автоматы, которые стояли в вестибюлях станций.
«Если у вас не было пяти копеек, вы могли разменять двадцатикопеечную монету. Они высыпались из автоматов со звоном, и этот звук как бы говорил мне: "Ты в метро"», — вспомнила она.
Трейси добавила, что московское метро стало современным.
«Но до сих пор что-то, что мне никогда не надоест - это поездки в московском метро», — заключила посол.
Трейси стала послом США в Москве в январе 2023 года. В России Трейси работала несколько раз. В 1987-1990 годах она была сотрудницей посольства США, а в 2014-2017 годах — заместителем американского посла. Позже она возглавила диппредставительство США в Армении.