Посол США сравнила московское метро 80-х с современным

Американский посол в России Линн Трейси рассказала, что ей никогда не надоедают поездки в московском метро, и вспомнила, сколько стоили билеты во времена СССР. Видео с рассказом Трейси опубликовали в Telegram-канале посольства США.

Трейси отметила, что постоянно пользовалась метро, когда жила в Москве в 1980-х.

«Я и сейчас стараюсь ездить на метро, со времени моего возвращения в Москву год назад. Метро разрослось за эти годы», — сказала она.

Дипломат отметила, что помнит прежнюю стоимость проезда — пять копеек, и разноцветные разменные автоматы, которые стояли в вестибюлях станций.

«Если у вас не было пяти копеек, вы могли разменять двадцатикопеечную монету. Они высыпались из автоматов со звоном, и этот звук как бы говорил мне: "Ты в метро"», — вспомнила она.

Трейси добавила, что московское метро стало современным.

«Но до сих пор что-то, что мне никогда не надоест - это поездки в московском метро», — заключила посол.