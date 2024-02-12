Посол РФ: президент ЦАР приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля

Посол России: президент ЦАР приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля. Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
«Президент ЦАР пробудет в Москве 14-16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме», — приводит РИА Новости сообщение.
Бикантов подчернкул, что мероприятие проводится по линии партии «Единая Россия».
26 января Бикантов заявил, что роль России в обеспечении безопасности ЦАР заменить на данный момент никто не может.