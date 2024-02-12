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Посол России: президент ЦАР приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля. Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Посол РФ: президент ЦАР приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля
© RT на русском

«Президент ЦАР пробудет в Москве 14-16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме», — приводит РИА Новости сообщение.

Бикантов подчернкул, что мероприятие проводится по линии партии «Единая Россия».

26 января Бикантов заявил, что роль России в обеспечении безопасности ЦАР заменить на данный момент никто не может.

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