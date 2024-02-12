Псаки раскритиковала освещение в американских СМИ доклада о памяти Байдена

Бывший-пресс секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковала освещение в СМИ доклада специального прокурора Роберта Хёра о хранении президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов, где упоминаются проблемы с памятью главы государства. В интервью NBC она заявила, что негативные публикации о президенте заставили членов предвыборной кампании Байдена «биться головой о стену».

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«Если вы сейчас находитесь в Белом доме и участвуете в предвыборной кампании, вы просто бьетесь головой о стену из-за того, как освещался отчет», — заявила Псаки.

По ее словам, американские СМИ обсуждали «слишком ли стар для того, чтобы быть президентом, парень, который на четыре года старше своего оппонента», имея основного соперника Байдена Дональда Трампа.

Спецпрокурор Хёр преподнес «большой подарок» команде Трампа публикацией, подытожила бывший пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Байден выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».