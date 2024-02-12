Глава Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии

Глава Пентагона Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, размещенном на сайте американского военного ведомства.

Ранее Остин был госпитализирован в медцентр Уолтера Рида. У главы Пентагона диагностировали рак простаты, опухоль прооперировали из-за возникших осложнений. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что процесс может затянуться. При этом то, что министр обороны скрывал проблемы со здоровьем, спровоцировало скандал в США. 29 января Остин вернулся к очной работе в Пентагоне.

Сегодня стало известно, что Остина вновь доставили в медучреждение для осмотра на наличие симптомов, указывающих на «проблему с мочевым пузырем».

«После серии анализов и обследований, госсекретаря поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения», — говорится в заявлении на сайте Пентагона.