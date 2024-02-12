Пока вы спали: заседание СБ ООН по просьбе РФ и госпитализация главы Пентагона

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СМИ: в результате удара ВВС Израиля по Рафаху погибли 100 человек

Количество погибших в результате массированного удара израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом возросло до 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

В результате авиационного обстрела жилых домов и мечетей в Рафахе получили ранения свыше 230 человек. Большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки это женщины и дети.

Палестинский Красный Полумесяц сообщал об обстреле жилых домов в окрестностях штаб-квартиры организации.

СБ ООН по Украине пройдет в годовщину минских соглашений

Совет Безопасности ООН проведет 12 февраля, в годовщину подписания минских соглашений, по запросу России заседание по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, это необходимо, чтобы «напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами».

«Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов», — указал дипломат.

Глава Пентагона на время госпитализации передал полномочия заместителю

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин на время госпитализации передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

В военном ведомстве уведомили об этом председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, Белый дом и Конгресс.

Остин был госпитализирован 11 февраля для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем. Он по-прежнему находится в госпитале и проходит лечение.

Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе

Россия и Азербайджан согласовывают даты предстоящего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова.

По его словам, срок пребывания российских миротворцев в Карабахе истекает в 2025 году. При этом после восстановления Баку контроля над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась.

Сейчас российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений.

Столтенберг назвал опасными слова Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что разговоры бывшего президента США Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских солдат, сообщает ТАСС.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — заявил руководитель НАТО.