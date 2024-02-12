В ВШЭ оценили вероятность «оттепели» между Финляндией и РФ после победы Стубба

«Победа Александра Стубба на президентских выборах в Финляндии вряд ли как-то изменит российско-финляндские отношения. Они сейчас до того плохие, что как-то их изменить к направлению дальнейшего улучшения очень сложно», - подчеркнул политолог.

Ученый отметил, что новый глава Финляндии - ярый сторонник членства страны в НАТО и развития военных связей со странами западного военного блока. Кроме этого, политик открыто заявлял и о поддержке Украины. При этом эксперт отметил, что изменений в отношениях двух стран не стоило ожидать и при победе других кандидатов.

«И Стубб, и его политические оппоненты второго тура президентских выборов выступали с примерно одинаковых позиций по России. У них были сильные разногласия по внутренней политике - все же есть правоцентристы, левоцентристы и центристы. Поэтому это не просто взгляды нового главы государства, а общий подход финского руководства к России», - рассказал Макаркин.

В целом, подытоживает политолог, даже в случае улучшения отношений между Россией и Западом российско-финляндские отношения никогда не вернутся на прежний уровень. Связано это в первую очередь с ее недавним входом в НАТО.

«Даже при потеплении между Россией и Финляндией тех старых отношений уже не вернуть. Мы привыкли к Финляндии как к стране, не входящей в состав военных блоков, а к настоящему времени это изменилось со всеми вытекающими последствиями», - счел Макаркин.