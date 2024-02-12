Александр Стубб победил на выборах президента Финляндии: что о нем известно

Во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одержал Александр Стубб. Напомним, что о нем известно.

Политик родился 1 апреля 1968 года в шведско-финской семье, благодаря чему с детства говорит на этих двух языках. Кроме того, знает английский, поскольку часть детства провел в США, а также немецкий и французский языки. Стубб окончил факультет политологии Фурманского университета в Южной Каролине (США), затем учился в Сорбонне, Европейском колледже, где получил степень магистра по вопросам европейских внутренних дел, а также в Лондонской школе экономики, где стал доктором философии.

Свою карьеру Стубб начал строить в середине 1990-х в министерстве иностранных дел Финляндии. В 1999-2001 был специальным исследователем в представительстве Финляндии в ЕС в Брюсселе, входил в делегацию республики на межправительственных переговорах по Ниццкому соглашению (о классификации товаров и услуг). С 2001 по 2003 год занимал должность советника главы Еврокомиссии Романо Проди, входил в состав комиссии по разработке Европейской конвенции. А затем - снова в качестве эксперта представительства Финляндии в ЕС - занимался вопросами разработки европейской конституции.

В 2004 году Стубб стал членом Европарламента, в работе которого принимал активное участие, будучи членом ряда комитетов - по бюджетному контролю, по защите потребителей и внутреннего рынка, конституционного комитета.

В 2008 году Стубб возглавил министерство иностранных дел Финляндии. Будучи в этой должности, он поддерживал идею отмены виз между ЕС и РФ, говорил о необходимости расширения изучения финского языка в Карелии, а русского - в Финляндии ради улучшения культурных и экономических связей между территориями. Однако при этом он был ярым сторонником членства страны Суоми в НАТО. Кстати, получив кресло главы МИД, Стубб автоматически стал и председателем ОБСЕ.

После парламентских выборов 2011 года и формирования нового правительства Стубб занял кресло министра по европейским делам и внешней торговле.

В 2014 году он победил на выборах на пост лидера Национальной коалиционной партии, что практически автоматически сделало его главой правительства. Президент поручил ему сформировать кабмин взамен ушедшего в отставку Юрки Катайнена.

Примечательно, что в ходе внутрипартийной борьбы Стубб обещал, если победит, активизировать работу по присоединению Финляндии к НАТО. Однако в кресле премьер-министра он провел лишь около года. В 2015-м Национальная коалиция проиграла на парламентских выборах, Стубб уступил место главы правительства, но остался членом кабмина, получив портфель министра финансов.

В новой должности Стубб попал в центр скандала. Как выяснили журналисты, ряд членов правительства искажали информацию, фальсифицировали факты. Среди них оказался и Стубб, которые представил неверные данные, например, о количестве чиновников, поддерживавших один законопроект.

В 2016 году политик сложил полномочия председателя Коалиционной партии и покинул правительство, сохранив лишь кресло депутата парламента. Спустя год Стубб объявил об уходе из большой политики и перешел на работу Европейский инвестиционный банк, где курировал проекты в Северной Европе. Затем стал директором Института Европейского университета во Флоренции.