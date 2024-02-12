"Нам следует". В США раскрыли, чему их "научил" Путин
Российский лидер Владимир Путин показал полное превосходство над президентом США Джо Байденом и явил американским гражданам, насколько важна национальная идентичность, заявил телеведущий Грег Гатфельд в эфире своего шоу на Fox News, сообщает РИА Новости.
«Старина Влад снова и снова гремит историческими фактами, <...> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», — указал журналист.
Он считает, что сложно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденои. Ведущий также посмеялся над западными СМИ, которые спекулировали на тему якобы плохого самочувствия Путина, скрывая при этом правду о печальном состоянии главы США. Гатфельд отметил, что во время текущего национального раскола в США американцам особенно важно обратить внимание на интервью президента России.
«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <...> Cтало очевидно, что и нам стоило бы», — подчеркнул журналист.
В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. С того момента количество просмотров видео в соцсети Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 млн просмотров.