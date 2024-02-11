Объявлен победитель на выборах президента Финляндии

На президентских выборах в Финляндии победил Александр Стубб с 51,6 процента после подсчета 100 процента голосов, объявило Министерство юстиции страны.

Оппонент Стубба, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4 процента голосов. Явка составила 67,6 процента.

Второй тур президентских выборов в Финляндии начался в 9:00 по местному времени в воскресенье, 11 февраля. Согласно соцопросам, кандидат от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб являлся бесспорным фаворитом предвыборной гонки.