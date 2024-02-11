СДПГ лидирует на частичных перевыборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), как и на выборах 2021 года, лидирует на частичных перевыборах в Бундестаг (парламент ФРГ) в Берлине после обработки 90,7% бюллетеней. Как сообщила газета Berliner Morgenpost, за СДПГ проголосовали 23% голосов, что на 0,4 п. п. меньше, чем в 2021 году.

Второе место занимает партия "зеленых" - за них отдали голоса 21,5% (минус 0,9 п. п.). На третьем месте Христианско-демократический союз (ХДС), который набирает 16,7% голосов (плюс 0,8 п. п. по сравнению с 2021 годом). Левая партия заручилась поддержкой 11,5% избирателей (плюс 0,2 п. п.). Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 9,2% (плюс 0,8 п. п.). За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) проголосовали 8,6% (минус 0,5 п. п).

Согласно решению Федерального конституционного суда (ФКС), повторное голосование в Берлине было организовано на 455 участках и соответствующих почтовых избирательных участках из-за нарушений, допущенных при проведении федеральных выборов в Германии в сентябре 2021 года. Тогда на выборах в Бундестаг в столице насчитывалось 2 256 участков. Многие из них были плохо подготовлены: сообщалось об отсутствии бюллетеней и огромных очередях. Некоторые участки из-за этого временно закрывались в течение дня или продолжали работать после официального завершения голосования, когда уже публиковались результаты экзитполов.'

Частичные перевыборы в столице ФРГ прошли "спокойно". По состоянию на 16:00 (18:00 мск) явка избирателей составила 54,1% имеющих право голоса. Официальная цифра складывается из числа избирателей в 1 802 действительных избирательных округах по итогам выборов 26 сентября 2021 года и избирателей в 455 избирательных округах, в которых прошли перевыборы. Таким образом, явка к этому моменту была на 3,8 п. п. ниже, чем на выборах 2021 г. Только с учетом явки избирателей, имеющих право голоса в настоящее время, показатель составляет 40,2%. В то же время явка избирателей по всему Берлину на выборах в зоне повторного голосования составила 57% от числа имеющих право голоса.

Всего было зафиксировано два случая задержки открытия избирательных участков. Избирательные участки работали с 08:00 (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Отдать свои голоса на перевыборах смогли 549 549 жителей Берлина. Это на 6 776 человек меньше, чем три года назад. Частичные перевыборы не изменят расклад политических сил в Бундестаге. Доля тех, кто имеет право голоса в столице по сравнению с общим числом на федеральном уровне, составляет всего 0,9%. Однако небольшие сдвиги возможны. Некоторые депутаты могут потерять места в парламенте, другие, наоборот, могут пройти в Бундестаг. В настоящее время Берлин в Бундестаге представляют 29 из 736 депутатов.

Повторные выборы

11 ноября 2022 года Бундестаг проголосовал за повторные выборы в столице ФРГ. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" оспорила это решение в ФКС. 19 декабря 2023 года суд отклонил иск правых, утвердив решение парламента.