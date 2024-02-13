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Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Украине

Сенат Конгресса США поддержал проведение на этой неделе финального голосования по пакетному законопроекту о помощи Израилю и Украине, не содержащему положений об ужесточении мер контроля на южной американской границе. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Сенат США проведет финальное голосование по пакету помощи Украине
© ТАСС

Сенаторы согласились ограничить 30 часами дебаты по законопроекту, предусматривающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. В пользу этого высказались 66 сенаторов, 33 выступили против.

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Таким образом, финальное голосование по законопроекту может пройти 14 февраля. В случае одобрения в Сенате он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон ранее называл предложение Сената "заведомо непроходным".

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