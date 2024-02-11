Трамп заявил, что сделал для Тейлор Свифт больше, чем Байден

"Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.