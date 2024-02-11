Трамп заявил, что сделал для Тейлор Свифт больше, чем Байден
Певица Тейлор Свифт не должна поддерживать президента США Джо Байдена на грядущих президентских выборах, потому что действующая американская администрация ничего для нее не сделала. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп, отметив, что при его пребывании во главе американского правительства был принят Закон о модернизации музыки, упростивший процесс ее лицензирования и соответственно получение средств от авторских прав.
"Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Свифт высказывала свою поддержку Байдену в 2020 году, когда тот избирался впервые, однако с тех пор не заявляла о поддержке кого-либо из претендентов на выдвижение кандидатом на участие в президентских выборах. Как ранее писала газета The New York Times советники Байдена предлагают обратиться к Свифт за поддержкой, что могло бы помочь в том числе получить дополнительные средства на предвыборную кампанию.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.