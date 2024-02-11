Пашинян рассказал, планирует ли Армения вступить в НАТО

Армения не обсуждала и не обсуждает возможность вступления в НАТО. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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— В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового, — заявил он.

Политик подчеркнул, что ранее у страны была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется.

Пашинян также напомнил, что Армения является членом ОДКБ, передает РИА Новости.

Недавно Никола Пашинян заявил, что Россия не может быть основным партнером Армении в оборонной сфере.

Также Никол Пашинян заявил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван приложит все усилия, чтобы отношения с российской стороной строились «на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости».