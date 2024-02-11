На выборах президента Финляндии лидирует Александр Стубб

Во втором туре президентских выборов в Финляндии лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб. Об этом сообщает Минюст Финляндии.

По его данным, после подсчета 58,3% голосов лидирует Стубб с 52,7%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 47,3%.

Однако, по мнению Стубба, к результатам следует относиться спокойно. "Действительно хорошее начало сегодняшнего вечера. Это приятно, но голоса еще предстоит подсчитать", - прокомментировал он результаты голосования в эфире телеканала Yle.