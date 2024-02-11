Нетаньяху заявил, что не видит каких-либо возрастных изменений у Байдена

"Мы провели более десятка продолжительных телефонных разговоров с президентом Байденом. Он также приезжал с визитом в Израиль <...>, по моему мнению, он был очень ясен и сфокусирован, - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу ABC на просьбу прокомментировать доклад спецпрокурора Роберта Хёра, где Байден был описан как пожилой человек с плохой памятью. - Иногда у нас были разногласия, однако они не происходили от недостатка понимания с его или моей стороны <...>. Так что нет, я подобного не видел".