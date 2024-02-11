Нетаньяху заявил, что не видит каких-либо возрастных изменений у Байдена
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе бесед с президентом США Джо Байденом не замечал каких-либо изменений, которые бы указывали на проблемы американского лидера с умственным здоровьем.
"Мы провели более десятка продолжительных телефонных разговоров с президентом Байденом. Он также приезжал с визитом в Израиль <...>, по моему мнению, он был очень ясен и сфокусирован, - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу ABC на просьбу прокомментировать доклад спецпрокурора Роберта Хёра, где Байден был описан как пожилой человек с плохой памятью. - Иногда у нас были разногласия, однако они не происходили от недостатка понимания с его или моей стороны <...>. Так что нет, я подобного не видел".
Ранее на этой неделе спецпрокурор Хёр опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов американским лидером. По итогам разбирательства он не стал предъявлять Байдену обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. При этом спецпрокурор отметил, что Байден "умышленно хранил" секретные документы. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала "плохая память" американского лидера. В докладе Байден охарактеризован как "сострадательный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью", при этом отмечается, что его обращение с секретными бумагами представляло "серьезный риск для национальной безопасности".