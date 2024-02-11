Нетаньяху высказался о победе над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны уничтожила 18 из 24 террористических батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. Такие показатели он озвучил в беседе с американским каналом Fox News.

Нетаньяху счел, что победа над группировкой достижима.

«Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться», — заверил политик.

Он сравнил ХАМАС с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) и указал, что палестинское движение может восстановиться, если с ним не покончить полностью.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что ликвидация ХАМАС и освобождение заложников в секторе Газа не являются взаимоисключающими целями.

«Эти вещи совместимы, поскольку единственное, что позволит освободить заложников, — это то, что обеспечит поражение ХАМАС — непрерывные военные действия», — высказался он.

По словам израильского премьер-министра, благодаря этому уже была освобождена половина заложников, и со второй половиной будет то же самое.

Ранее Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта.