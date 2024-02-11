Переговоры об освобождении заложников ХАМАС продвинулись вперед

Переговорщики, которые обсуждают условия освобождения заложников, удерживаемых радикальным израильским движением ХАМАС, достигли значительного прогресса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

По словам собеседника агентства, договоренность "практически достигнута", хотя все еще необходимо уладить несколько существенных противоречий.