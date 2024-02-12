В России раскритиковали идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

«Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки», — заявил депутат. Слуцкий также обвинил Киев в «осквернении могил великих русских».