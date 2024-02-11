В Эстонии разгорелся скандал между бывшим и нынешним премьерами

В Эстонии разгорелся сильный скандал между премьер-министром республики Каей Каллас и экс-премьером Андрусом Ансипом в связи с предстоящими выборами в Европарламент. Об этом пишет портал ERR.

По данным портала, Каллас обратилась к Ансипу с просьбой не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Глава правительства обвинила парламентария в том, что использовал свое положение в Европарламенте для постоянной критики работы правительства и премьера Эстонии. Она добавила, что Ансип, и находясь дома, может позволять себе критические высказывания в адрес властей республики.