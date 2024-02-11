Трамп одним словом охарактеризовал лидеров России и Китая
Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, выступил на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Об этом пишет РИА «Новости».
В ходе предвыборной кампании Трамп постоянно делает заявления по международной повестке, особое внимание уделяет России и Китаю.
«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — отметил политик.
По его мнению, подобные качества присущи и председателю КНР Си Цзиньпину.
Ранее Трамп предположил, что лидеры РФ и КНР, в отличие от американского коллеги Джо Байдена, любят свои страны и желают им процветания.
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