Трамп одним словом охарактеризовал лидеров России и Китая

Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, выступил на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе предвыборной кампании Трамп постоянно делает заявления по международной повестке, особое внимание уделяет России и Китаю.

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — отметил политик.

По его мнению, подобные качества присущи и председателю КНР Си Цзиньпину.