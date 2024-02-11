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Политик Кочиш: Нового президента Венгрии изберут уже в марте

О том, что новый президент Венгрии будет избран уже в марте, сообщил лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш в интервью воскресной программе радиостанции Kossuth.

Нового президента Венгрии изберут уже в марте
© Российская Газета

Кочиш заявил, что не сомневается в том, что парламент Венгрии, который по Конституции страны наделен правом избирать президента, утвердит отставку Каталин Новак, которая накануне, 10 февраля, объявила о своем уходе после скандала с помилованием педофила.

"В марте в Венгрии будет новый президент", - заявил Кочиш.

А правящая партия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, должна будет определиться с заменой и выдвинуть на должность президента нового кандидата. Для того, чтобы стать президентом, требуется набрать две трети голосов.

Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" с союзниками располагают в парламенте 135 мандатами из 199.

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