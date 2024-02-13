Израильская армия готовится к наступательной операции в Рафахе

Израильская армия продолжит политику военного давления на ХАМАС «до полной победы». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя освобождение двух заложников в городе Рафах, который находится в секторе Газа на границе с Египтом. Операция по их вызволению прошла в ночь на 12 февраля и сопровождалась массированными ударами с воздуха. Жертвами бомбардировок стали десятки мирных жителей. На прошлой неделе Тель-Авив объявил о подготовке к наступательной операции в этом населённом пункте.

По мнению экспертов, учитывая близость к Рафаху лагерей беженцев, действия ЦАХАЛ могут привести лишь к новым жертвам среди палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости продолжать боевые действия против ХАМАС для освобождения заложников. Соответствующий пост он разместил в соцсети X (бывший Twitter), комментируя вызволение в ночь на 12 февраля двух израильтян в ходе рейда ЦАХАЛ в Рафахе (находится на юге сектора Газа).

«Только продолжение военного давления до полной победы приведёт к освобождению всех похищенных», — приводит ТАСС слова Нетаньяху.

По данным Минобороны Израиля, операция сопровождалась массированными авиаударами по целям в Рафахе, в квартале Аш-Шабура. Как сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные уничтожили множество террористов.

При этом, по данным ХАМАС и арабских СМИ, погибли до 100 мирных жителей. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников в сфере здравоохранения, удары израильских ВВС унесли жизни 67 палестинцев, ранения получили десятки человек.

«Это была самая страшная ночь с тех пор, как мы прибыли в Рафах в прошлом месяце. Смерть была столь близка! Снаряды и ракеты падали в 200 м от нашего палаточного лагеря», — цитирует Reuters местного предпринимателя, отца шестерых детей по имени Эмад.

ХАМАС назвало удары ЦАХАЛ по Рафаху продолжением геноцида палестинцев. Также движение обвинило Вашингтон и лично американского президента Джо Байдена в поддержке агрессивной политики Тель-Авива, направленной на истребление мирных жителей сектора Газа.

ХАМАС призвало Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества, а также Совет Безопасности ООН принять меры, которые немедленно остановят «израильскую агрессию и геноцид против мирного населения Газы».

Напомним, 10 февраля Саудовская Аравия призвала созвать заседание Совета Безопасности всемирной организации по поводу возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Заявление о намерении её провести сделал 7 февраля сам Нетаньяху. По словам премьер-министра Израиля, военные получили приказ подготовиться к боевым действиям в Рафахе и двух лагерях беженцев.

11 февраля министр обороны Израиля Йоав Галант во время правительственного совещания на военной базе «Джулис» заявил, что военная активность ЦАХАЛ повышает возможность заключения «реалистичной сделки» по возвращению заложников. Однако в ХАМАС отметили, что любое нападение израильской армии на Рафах будет означать срыв переговоров.

RT обсудил с экспертами причины и возможные последствия военной операции ЦАХАЛ в Рафахе.

— Почему Израиль решил провести военную операцию в Рафахе? Не приведёт ли она вновь к гибели большого количества гражданского населения, учитывая близость лагерей беженцев?

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

— Рафах расположен на границе сектора Газа с Египтом. До обострения конфликта в октябре через КПП этого города проходила значительная часть продовольствия и других гуманитарных грузов.

После начала израильских ударов пункт пропуска был закрыт, но периодически он открывается для обеспечения беженцев сектора Газа и эвакуации иностранцев, в том числе россиян. В свою очередь, Израиль полагает, что Рафах используется для снабжения ХАМАС. Поставки оружия и боеприпасов осуществляются по подземным тоннелям через египетскую границу. Кроме того, как считают в Тель-Авиве, в них могут укрываться лидеры движения и находиться израильские заложники.

Поэтому ключевой целью операции ЦАХАЛ можно назвать пресечение снабжения палестинского сопротивления, создание в Рафахе и на прилегающей к нему территории буферной зоны.

Претворение этого плана в жизнь облегчит аннексию палестинских земель. Однако операция по захвату Рафаха станет непростым испытанием для израильской армии, учитывая масштаб подземной инфраструктуры ХАМАС и боевую готовность его членов к ожесточённому сопротивлению.

Но больше всего пострадают беженцы и местные жители. В Рафахе и без того тяжелейшая гуманитарная ситуация. С началом операции ЦАХАЛ, по всей видимости, наступит полномасштабная гуманитарная катастрофа. Наряду с этим под интенсивными израильскими ударами наверняка погибнет ещё не одна тысяча человек. Тем более после обострения конфликта ЦАХАЛ уже обстреливал КПП, что приводило к гибели сотрудников ООН и беженцев.

Эксперт по странам Ближнего Востока Каринэ Геворгян:

— На мой взгляд, с помощью очередной агрессивной операции Тель-Авив рассчитывает взять под контроль так называемый филадельфийский коридор. Это приграничная территория протяжённостью 20 км. Она находится между кибуцем Керем-Шалом и побережьем Средиземного моря.

До 2005 года его контролировали израильские военные, затем по Филадельфийскому соглашению его патрулированием занялись египетские пограничники. Часть коридора контролирует ХАМАС.

В январе Каир предупредил Тель-Авив, что оккупация этого участка суши нанесёт серьёзный урон двусторонним отношениям. Также Египет заявил о беспочвенности обвинений Израиля в контрабанде оружия через границу. Но, несмотря на это, Израиль начинает операцию в Рафахе, рассчитывая таким образом сокрушить военную инфраструктуру ХАМАС.

Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова:

— На мой взгляд, Израиль стремится обеспечить полную блокаду сектора Газа, и операция против ХАМАС согласуется с этой целью. К тому же в Рафахе находятся наземные и подземные объекты, которые отвечают за жизнеобеспечение палестинского сопротивления.

Разговоры про более выгодную сделку по заложникам — это скорее удобное политическое прикрытие новой агрессии, которая приведёт к массовой гибели мирных жителей. ХАМАС настроено очень решительно, и мне трудно представить, что в ходе наступления движение пойдёт на уступки Тель-Авиву.

— К каким последствиям может привести израильское наступление на Рафах? Ухудшит ли Тель-Авив отношения с Египтом и США?

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

— Прежде всего мы можем говорить об очередном витке эскалации насилия и большом количестве новых жертв среди гражданских. Кроме того, Тель-Авив серьёзно ухудшит отношения с Каиром, вплоть до разрыва дипломатических отношений.

МИД Египта уже опубликовал сообщение, в котором он вполне чётко высказал своё отношение к израильской операции. Каир категорически против её проведения, потому что наступление ЦАХАЛ вызовет массовый переход границы палестинскими беженцами. В настоящее время Египет не готов принять 1,4 млн человек. Тем не менее я сомневаюсь, что Нетаньяху откажется от планов по созданию буферной зоны.

Также операция углубит разногласия между Нетаньяху и администрацией Байдена. В преддверии президентских выборов Белый дом не желает чрезмерно обострять обстановку на Ближнем Востоке, приближая так перспективу втягивания США в конфликт.

Однако Нетаньяху не будет слушать окрики из Вашингтона. Конечно, такое поведение Тель-Авива не приведёт к разрыву союзнических отношений. Здесь скорее уместно говорить о том, что США утратили прежний объём влияния не только на Ближний Восток, но и на своих союзников в регионе.

Военный эксперт Иван Коновалов:

— Операция в Рафахе может закончиться провально для Израиля. Обратите внимание, что ЦАХАЛ так и не достиг действительно серьёзных успехов в других населённых пунктах Газы. Эти территории по-прежнему преимущественно контролирует ХАМАС.

Израиль делает ставку на ракетно-бомбовые удары авиации, но зачастую они оборачиваются разрушениями жилых кварталов. Рассуждать о том, что Израиль вот-вот возьмёт Рафах и тем самым сокрушит ХАМАС, нет никакого смысла.

Своими действиям Израиль только обостряет ситуацию и усиливает решимость палестинцев сопротивляться военному давлению Тель-Авива. Борьба с ЦАХАЛ однозначно будет продолжена, и израильские пехотинцы не смогут чувствовать себя в безопасности, если войдут в Рафах.

На Западе и в США делают вид, что обеспокоены судьбой палестинцев, и демонстративно как бы одёргивают Нетаньяху. Но подобные замечания — это самое настоящее лицемерие. Никто из западных стран не ввёл санкции, не пригрозил какими-либо последствиями Израилю за военные преступления.

Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова:

— Основным последствием операции Израиля станет массовая гибель гражданских в Рафахе. В приоритете у Нетаньяху отнюдь не сделка по заложникам или переговоры о перемирии. Видимо, премьер-министр Израиля взял курс на полное уничтожение или выдавливание жителей Газы за пределы анклава.